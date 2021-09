Els experts volen dissenyar a Alcanar un litoral més resilient al canvi climàtic

La importància de la responsabilitat individual

Repensar elés prioritari ipodria ser una bona "". És el que defensa el director científic del, després dels aiguats que han afectat greument aquest municipi del Montsià. "Hi ha molts motius per dissenyar un front litoral resilient al canvi climàtic i podria servir de model per aplicar-se a altres llocs", ha assenyalat Ibáñez en una entrevista a l'ACN. Tot i admetre que no es tracta d'una tasca fàcil, el científic assegura que a mitjà i llarg termini pot comportar nombrosos beneficis. Segons Ibáñez, "per ser menys vulnerables davant fenòmens del canvi climàtic, perquè les infraestructures estan envellides".Elha apuntat que les infraestructures actuals es van construir en una dinàmica "d'" que va iniciar-se durant l', i que, tot i el pas dels anys, no s'ha canviat aquesta tendència. Ibáñez insisteix que redissenyar el litoral a mitjà termini seria una bona inversió pública per poder respondre de forma proactiva davant dels propers aiguats o temporals. Així, municipis que s'han vist afectats per fenòmens climàtics com laa Alcanar o d'altres que hagin urbanitzat en zones inundables podrien "marcar el camí" per altres zones de Catalunya amb mesures adaptades a cada localitat. Per això, subratlla la importància de fer canvis normatius en matèria urbanística que eviten nous episodis com el viscut l'1 de setembre a Alcanar.Tal com afirma Ibáñez, el canvi climàtic podria incrementar la intensitat dels fenòmens com laa causa de l'augment del contrast de temperatures. Ara bé, el que no es pot atribuir encara al canvi climàtic és una major freqüència d'aquests aiguats, ja que es tracta de fenòmens que es formen en molt poc temps i de forma molt local. Malgrat això, el científic es mostra convençut que en un futur a curt termini la ciència millorarà elsi es podrà alertar a la població amb una mica més de marge de maniobra.Més enllà del paper de la ciència i de les administracions a l'hora de comunicar l'existència de temporals, Ibáñez fa una crida a la responsabilitat individual. "Hem de ser més conscients de la zona on vivim i els riscos que tenim. Els mapes desón públics i cal que la gent sigui conscient de la situació de perill", ha advertit. Per això, posa èmfasi en la necessitat que la ciutadania també sigui proactiva en situacions d'emergència i no delegui totalment a les administracions les seves accions davant un fenomen meteorològic com un temporal.

