Festa il·legal a Rubí: botellot i curses de cotxes amb centenars de persones

Centenars de persones es van concentrar el divendres a la nit al carrer de Wagner, al polígon de Can Jardí de Rubí. Molts consumien alcohol, sense distància ni mascareta, mentre cotxes tunejats derrapaven entre la multitud.



En un vídeo recollit per TV3 i compartit prèviament a Instagram per un grup de "KDDS" (tal com anomenen els organitzadors aquests tipus de trobades), es pot veure com centenars de joves graven amb les càmeres i beuen alcohol mentre cotxes preparats passen a gran velocitat o fan sonar el motor.

A quarts de dues de la matinada, patrulles dels Mossos d'Esquadra van intervenir al lloc amb la col·laboració d'efectius d'ARRO i la policia local. No es van produir incidents a l'hora del desallotjament, en què la policia va regular el trànsit.

La mateixa nit, la policia va intervenir aglomeracions a Barcelona, Castellbisbal i Sant Vicenç de Montalt, entre d'altres. Es tracta d'una imatge que es repeteix sovint els caps de setmana a Catalunya, on l'oci nocturn seguirà tancat després que la justícia donés llum verda a la proposta de la Generalitat de mantenir l'oci nocturn tancat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor