Més de 30 propostes a la temporada més disruptiva dels CaixaForum i CosmoCaixa

Una pregunta i tres eixos

Per superar temps difícils, cultura i més cultura. Amb aquesta premisa, laafronta lade la xarxa CaixaForum i el CosmoCaixa . Està formada per un total de 23 mostres als centres CaixaForum de Catalunya i al Cosmocaixa –31 al conjunt de l'Estat-, així com nou exposicions itinerants més. La programació s'articula en tres eixos –som passat, som segle XX i som futur- que giren a l'entorn de la pregunta “”.La xarxa CaixaForum i CosmoCaixa constitueix uncom a motor de progrés de la societat. La nova temporada, que es va presentar aquest dimarts, arrenca amb el lema, amb la finalitat d’oferir al públic finestres que permetin llegir el present des d’una mirada al passat i una visió de futur. A banda de les exposicions permanents i itinerants, hi haurà un total de 4.000 activitats programades amb l'objectiu de convertir-se en llocs de trobada, aprenentatge, diàleg, gaudi i, en definitiva, en un espai per creure i créixer.La presentació d'aquest dimarts va anar a càrrec d', directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, així com, director corporatiu de Cultura i Ciència. “Estem satisfets d'oferir, enmig dels temps d’incertesa en els quals estem immersos, una temporada expositiva marcada per la innovació i grans temes que uneixen passat, present i futur. Creixem en la cultura. Amb ella, volem brindar al públic experiències extraordinàries i disruptives. Contribuir a recuperar la il·lusió i convidar a la reflexió per repensar el futur des d'una mirada que combina de manera transversal cultura i divulgació científica”, explica Durán. En l’acte també hi van participar el director corporatiu d’Educació i Màrqueting, Xavier Bertolín, i va comptar amb la presència dels directors dels vuit centres CaixaForum, com també el de CosmoCaixa.En aquesta temporada, la programació dels CaixaForum i el CosmoCaixa s’articula enque giren a l’entorn d’una pregunta senzilla i transcendent: qui som i com ens relacionem amb el món que ens envolta?

Exposicions CaixaForum i CosmoCaixa 2021-2022 by naciodigital on Scribd

Som passat

Som segle XX

Som futur

La resposta a aquesta pregunta travessarà tota la programació en tres apartats:El primer dels eixos sorgeix del convenciment que duem en nosaltres la petjada del temps, de les dones i els homes que van viure abans que nosaltres, de les grans figures de l’art, de la ciència i del pensament.La Fundació ”la Caixa” proposarà un viatge que convidarà el públic a descobrir els. L’exposició interactiva, que es podrà veure aa partir del març del 2022 i en què col·labora el, mostrarà al públic la fascinant relació de l’ésser humà amb aquest astre imprescindible per a la nostra existència.s’acostarà als orígens d’una pràctica ancestral que funciona com a marca identitària i que s’ha convertit en objecte de fascinació i de creació artística contemporània. Aquesta col·laboració amb elabordarà el múltiple i divers paper social i antropològic dels tatuatges, i analitzarà el ressorgiment d’aquest fenomen, que avui és permanent i global. Per mitjà d’un enfocament etnogràfic, geogràfic i artístic, explorarà els diferents usos i funcions del tatuatge a través de les diverses èpoques i cultures. Reunirà més de 150 obres històriques i contemporànies procedents de diferents regions del món, entre les quals hi ha una vintena de models de silicona tatuats per mestres d’aquest art de tot el món.aprofundiran en la manera en què laha estat una font constant d’inspiració per a nombrosos artistes al llarg de la història. De fet, aquestes fabuloses narracions han quedat recollides en peces ceràmiques, blocs de marbre, medalles, taules i llenços com els que formen part d’aquesta exposició. Integrada exclusivament per obres del, la mostra ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia grecoromana i la seva representació per part d’artistes de la talla de Francisco de Zurbarán, José de Ribera i Peter Paul Rubens, entre d’altres.La unió entre el món artístic i el científic marca també l’experiència. Aquest projecte itinerant se centra sobretot en l’actitud de Leonardo davant la vida, en la seva mirada curiosa i en la capacitat de qüestionar. El resultat d’aquesta manera d’interactuar amb la realitat va ser un pensament diferent i innovador que encara avui considerem com a” genial”. Un espectacle audiovisual connecta el pensament de Leonardo amb el nostre dia a dia, i quatre grans maquetes reprodueixen fidelment algunes de les seves idees més modernes i premonitòries.Aquest eix temàtic vol aproximar els visitants a una època de canvis, que ha superat les barreres entre les arts i les ciències i que ha obert noves perspectives per a la humanitat. Podem entendre el nostre present sense mirar al passat més recent? La programació de CaixaForum convidarà a redescobrir l’art de René Magritte, l’obra pionera de l’inventor Nikola Tesla, la dimensió cultural i social del còmic, l’arribada de l’home a la Lluna o les relacions entre el cinema i la moda amb una exposició d’autor, a través del creador de moda Jean Paul Gaultier.Amb l’exposició, la Fundació ”la Caixa” i ladonen continuïtat a la col·laboració que ha permès presentar mostres de referència sobre la cultura del cinema. Aquesta vegada s’ha invitat ela fer una mirada d’autor sobre els vincles entre la moda i el cinema a partir de les col·leccions de la Cinémathèque Française i a través de vestits, conjunts i peces d’alta costura, accessoris de moda, dibuixos, cartells de pel·lícules, fotografies de rodatge, documents, reconstruccions de decorats i extractes de pel·lícules de més de vint prestadors internacionals. La mostra, que es podrà veure a, revisa la presència del món de la moda i les desfilades al cinema, les col·laboracions de grans modistes en el vestuari de pel·lícules i la creació dels arquetips masculins i femenins.Una altra de les novetats de la temporada passa pel desembarcament ade l’exposició, una col·laboració amb el. La mostra constatarà el caràcter no sistemàtic, però sí metòdic, de l’obra del pintor belga. Les nombroses rèpliques i variants en el treball de Magritte van ser una manera de “precisar el misteri, de posseir-lo millor”. El mateix artista reconeixia que el seu procediment central consistia a generar variacions i combinacions a partir d’un nombre reduït de motius. L’exposició presenta 70 pintures juntament amb una selecció de fotografies i pel·lícules familiars, procedents de més de 50 museus i col·leccions d’Europa, el Canadà, Mèxic, Xina, els Estats Units i el Japó.Just al començament del segle XX, a l’entorn de la data màgica del 1900, el cartell litogràfic va viure una edat d’or, fruit de la creativitat d’una generació excepcional d’artistes de les innovacions de les arts gràfiques. Aborda aquesta temàtica l’exposició. Els orígens de l’art publicitari, una col·laboració amb el(MNAC) que s’estrenarà aquest mes de setembre a CaixaForum Sevilla, i que, el mes de març viatjarà a. L’exposició permetrà reviure l’eufòria del canvi de segle, quan els cartells, de gran format i a tot color, transmetien la promesa d’una felicitat incomparable.Una altra de les estrenes de la temporada girarà a l’entorn de la figura de Nikola Tesla, considerat un dels genis de la ciència i la tecnologia més importants de la història i un dels inventors del segle XX. L’exposició, que obrirà les portes aaquest octubre en col·laboració amb el, aprofundirà en la vida i l’obra d’aquesta figura clau en la història de la ciència i considerada fundadora de la tecnologia moderna.En la línia de descobrir genis del segle XX,recorre la obra del, una figura clau en l’arquitectura i el disseny que va treballar amb un gran objectiu: industrialitzar la construcció i aconseguir una producció en sèrie de mobles amb materials senzills, resistents i elegants amb finalitats socials.és una retrospectiva en col·laboració amb elAl costat de l’arquitectura, el disseny protagonitza altres projectes en curs, com ara, que aquest mes de setembre aterrarà aper presentar la gran influència que el moviment artístic surrealista ha tingut sobre el disseny, des de mobiliari, interiors i moda fins a pel·lícules i disseny gràfic, del 1924 a l’actualitat. Es tracta d’una col·laboració amb elque inclou obres d’artistes de la talla de Salvador Dalí, Leonor Fini, Yves Tanguy, Meret Oppenheim o Man Ray.De la pantalla a les sales d’exposició saltaran alguns dels grans protagonistes de les pel·lícules de Pixar, que durant aquesta temporada omplirà de fantasia. Amb, els visitants podran descobrir l’origen i les vicissituds que experimenten els personatges fins a convertir-se en els entranyables protagonistes de pel·lícules com Toy Story, Monstres S.A., Els increïbles i Del revés, entre d’altres.Amb, que es podrà visitar des d’aquest setembre a, es rememora una de les gestes més importants de la història de la humanitat: l’arribada a la Lluna. En aquesta mostra, el públic podrà aprofundir en el que això va suposar per al progrés de la societat i de les ciències de l’espai.Innovació, revolució tecnològica, creació contemporània o canvi climàtic: una invitació a saber per opinar i a experimentar per compartir. En aquest eix, se succeiran diferents propostes relacionades amb la tecnologia, l’art i el pensament més contemporanis, i laboratoris creatius al servei de les idees i el progrés. Es desglossaran temes d’actualitat com l’univers dels videojocs, en totes les seves dimensions. Destaca també el nou espai Micrarium, que permetrà, a través de l’experimentació, submergir-se en el món microscòpic.L’exposicióper entendre el present convertirà elen un gran espai on reflexionar sobre el videojoc com una de les manifestacions culturals més significatives de l’ésser humà contemporani. L’exposició aborda les aportacions d’aquesta potent indústria en el camp de la ciència, el disseny i l’art, la manera en què els videojocs han canviat la nostra identitat i la nostra manera de relacionar-nos, i la forma en què han penetrat en totes les dimensiones de la vida. Inclou mostres de videojocs i obres d’art contemporani d’artistes com Bill Viola, Daniel Canogar i Mónica Rikić i ofereix un recorregut en el que l’espectador és el protagonista i actua com un jugador en una experiència gamificada i participativa.Fins al gener del 2022, també es podrà visitar ala proposta immersivaa través de dues grans instal·lacions interactives, Born from the Darkness a Loving, and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. Aquestes obres, de possibilitats infinites i que es poden considerar odes a la natura, han fascinat el públic barceloní des que es va obrir l’exposició, el maig d’aquest any.també acull de manera estable una instal·lació de, sota el guiatge del prestigiós director Gustavo Dudamel. Paral·lelament, aquesta experiència emocional, que aspira a acostar la música clàssica a tots els públics, es podrà ver en diverses ciutats, en el marc d’una gira de 10 anys.Amb més de 35 anys d’història, laconstitueix un dels signes d’identitat de l’entitat i un dels fons privats més complets de tot Europa. Els últims anys, a més de l’organització d’exposicions per mostrar els seus fons i el préstec constant d’obres a entitats i institucions de tot el món, s’impulsen dues convocatòries d’ajuts dirigits a artistes i comissaris.Aquest suport al comissariat cristal·litzarà en tres nous projectes a CaixaForum Barcelona:. La propera mutació proposa una reflexió centrada en un món postpandèmic en transició, en el qual el repte de la humanitat passa per la seva capacitat d’adaptació i una apreciació del que és col·lectiu. La mostra Rates! Rates! Rates! pren el hackeigom a acte poètic i gest polític, i explora com els artistes irrompen amb gramàtiques virtuals per arribar a un llindar on poden imaginar alternatives a relats hegemònics. Digerir el món on és aborda la necessitat de repensar-nos com a espècie animal i de situar-nos dins d’una xarxa interespècie. Com els fongs que, a diferència de la majoria d’organismes, no busquen menjar al món per després ingerir-lo i absorbir-lo, la mostra parla de la necessitat d’observar i mimetitzar aquests patrons com a sortida per despullar-nos de la supremacia antropocèntrica i reinventar noves formes de vida.A més,continuarà acollint l’exposició que reflecteix un món en transició dedicada a l’artista lisbonès Pedro Neves., amb la col·laboració de l’actriu i activista Zahy Guajajara, va guanyar un dels ajuts a la creació de la Fundació ”la Caixa” per a la producció de l’obra.A través del nou espai permanent, CosmoCaixa vol estimular l’interès pel que no és visible a través de l’experimentació en un entorn en què els usuaris són visitants però també protagonistes. Amb un microscopi de gran envergadura, es convidarà el públic a submergir-se en les entranyes de tota mena de materials, naturals i artificials, orgànics i inorgànics: sorra de la platja, minerals, micrometeorits, protozous, llevats, cianobacteris, larves i, fins i tot, obres d’art.