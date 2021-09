Mor als 39 anys Sarah Harding, cantant de la banda sonora de «Love actually»

Ha mort amb 39 anys la cantant britànica, víctima d'un. L'artista va formar part del grupque es va fer popular a la dècada dels 2000 i un tema seu va formar part de la banda sonora de la pel·lículaEl tema,, va formar part del disc Sound of the Underground, que va encapçalar les llistes d'èxit. Després de deixar el grup, quan es va dissoldre, el 2013, Harding va iniciar va canviar la música per la interpretació."Comparteixo amb profunda tristesa la notícia que la meva bonica filla Sarah desgraciadament ha mort", ha informat la mare de l'artista, que demana als admiradors quei no per la seva lluita contra el càncer.Harding va anunciar el 2020 que tenia càncer i al març va revelar en un extracte del seu llibre de memòries Hear me out queper un empitjorament de la malaltia.

