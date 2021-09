Barcelona registra 125 casos de discriminació durant el primer semestre del 2021

L'Oficina per la No Discriminació (OND) de l'Ajuntament de Barcelona ha registrat fins a 125 casos de discriminació durant el primer semestre del 2021. Una xifra que denota una tendència a l'alça respecte al mateix període de l'any passat, quan es van registrar 111 expedients. L'estudi l'ha presentat aquest dilluns al matí en roda de premsa el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, i la directora de l'àrea de Drets de Ciutadania, Anabel Rodríguez.



El perfil de les persones que han denunciat un cas de discriminació durant aquest 2021, respon principalment a homes (51%), seguit d'un 36% de dones i un 13% de persones no binàries. Majoritàriament de 40 a 64 anys (54%). El grup més jove, de 15 a 24, només representa el 6% dels casos. El regidor Marc Serra ho atribueix al tancament de l'oci nocturn, l'escenari on es produeixen la majoria de les agressions.

Serra ha destacat que les agressions contra las'han reduït "considerablement" respecte al mateix període del 2020, quan se'n van reportar 27. Actualment aquesta xifra és d'11 casos. Per altra banda, ha indicat que hi ha un augment d'expedients per la vulneració en l'i la, amb 13 i 12 denúncies, respectivament.Pel que fa al motiu de la discriminació. Serra ha explicat que hi ha un lleuger descens en casos de, que passen del 44,86% al 32,52% de les denúncies. Per altra banda, s'ha de lamentar un augment de casos d'incidències per motius, que passen del 26,17% al 31,71%. Serra ha matisat que les xifres que es presenten "només són un recull dels casos que es denuncien a l'OND", segons el regidor, cada dia se'n produeixen "molts més" que no es denuncien.L'estudi també mostra com hi ha hagut un augment en les discriminacions per raons de(10,57%), de salut (8,94%) i per raons(6,50%). Les discriminacionscauen fins la meitat, i representen només el 4,88% dels casos. L'atenció que reben aquestes persones és majoritariament(34%). En segon lloc, d'orientació jurídica (26%). Seguit de l'atenció psicosocial (20%), d'intermediacions i mediacions (11%), i coordinacions i derivacions (9%).Altres tasques que ha realitzat l'OND, és la formació de persones. Una xifra que ha crescut molt respecte al 2020, quan es va paralitzar a causa de la pandèmia. Fins ara, són més de. Serra ha defensat que una de les línies de treball més importants de l'Oficina és laper actuar "en l'àmbit previ". A banda, l'Ajuntament de Barcelona també tramita expedients sancionadors.Des de 2019 hi ha hagut, dels quals 2, han acabat amb sanció, 3 s'han arxivat i altres 2 segueixen en estudi. Serra ha destacat el descens en els expedients per conductes de menyspreu i discriminació a l'espai públic: l'any 2020 es van tramitar 35 casos i actualment, en el primer semestre del 2021, només s'han comptabilitzat 5. Per altra banda, l'OND s'ha presentat en2 dels quals s'han arxivat, i la resta, segueixen en curs. Un d'aquests és una. L'altre, fa referència a l'agressió contra un jove independentista per part d'un grup de feixistes a Barcelona durant les. Marc Serra ha anunciat que l'Ajuntament de Barcelona es presentarà "pròximament" com acusació popular contra l'agressió LGTBIfòbica a la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor