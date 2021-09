ERC demana «canalitzar» la força de la Diada cap a la taula de diàleg

Debat a l'executiva d'ERC sobre l'ampliació de l'aeroport

La setmana que arrenca inicia el compte enrere cap a la represa de la-la reunió es farà, probablement al Palau de la Generalitat els dies 16 o 17 de setembre-, precedida d'una novadurant la. La concatenació de compromisos en el calendari ha motivat el missatge d'aquest dilluns d'ERC, que ha demanat "" la "força" que l'independentisme exhibeixi l'Onze de Setembre al carrer cap a la mesa de negociació amb l'Estat. "Ha de poder ser l'espai on es negociï la resolució del conflicte", ha exposat la secretària general adjunta dels republicans,, que ha assegurat que el president de la Generalitat,, serà present a la reunió de la mesa de negociació, hi sigui o no el president espanyol,z. Avui la Moncloa ha condicionat la presència de Sánchez al contingut de l'ordre del dia de la reunió.Vilalta, que ha donat per perfiladaa la taula de diàleg -el Govern serà l'encarregat d'anunciar-la-, no ha mostrat preocupació per lesque puguin aflorar en la manifestació de la Diada. "Seria un error criticar un company de viatge independentista, sobretot en la setmana prèvia a la mesa de negociació", ha destacat la dirigent republicana, que ha argumentat que no creu que això s'acabi produint. "La força de l'independentisme rau en el fet que hi hagi un consens estratègic. Depèn de nosaltres. No entrarem en debats estèrils sobre qui té raó dins de l'independentisme", ha afegit quan li ha tocat respondre la carta queha formulat als inscrits al, missiva centrada en la confrontació amb l'Estat.ERC assegura que el treball de preparació de la mesa de negociació amb l'Estat avança, també en laper encarar reunions després de la que se celebri aquest mes de setembre a Barcelona, tal com reclamava Aragonès el mes de juny a la Moncloa. "Demanem que no es renunciï a aquesta oportunitat", ha exposat la portaveu del partit. En paral·lel, el Govern treballa en algun tipus d'escenificació per posar en marxaEls republicans també han enviat un missatge a, que aquest dilluns ha posat aigua al vi a la solució d'un referèndum en el curt termini en una entrevista Els Matins de TV3 : "No estem parlant de, com diuen algunes". Vilalta ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona "fer cas al 80% de la ciutadania". "Ens sorprèn la tossuderia dels comuns de desconnectar-se d'aquestes majories", ha reblat.A la Diada i la taula de diàleg s'hi arriba amb la voluntat del Govern de segellar un missatge únic sobre les grans qüestions, com la negociació amb l'Estat i i d'aquí la jornada de convivència d'aquest dissabte a la Vall d'en Bas . Però a ERC, el debat sobre el projecte de fer créixer el Prat és ben viu. L'executiva del partit l'afrontarà aquest dilluns a la tarda, amb la voluntat d'elevar un posicionament alque s'ha de celebrar aquest mateix mes. Una cita en què es preveu que apareguin les veus crítiques al projecte.En aquest capítol, Vilalta ha tornat a demanar una "" al govern espanyol perquè la proposta recollida al document d'ordenació i regulació aeroportuària (DORA) "no és l'acord al qual s'havia arribat" entre la Generalitat i l'executiu central. "S'ha de rectificar", han insistit a ERC. "Això no pot venir predeterminat des de Madrid", ha afegit la secretària general adjunta del partit sobre l'afectació als espais naturals del Prat, com el de La Ricarda. Vilalta, que ha dit que representants d'ERC seran a la manifestació del 19 de setembre que s'oposarà a l'ampliació de l'aeroport, ha emplaçat elsa exercir la seva "" a la Moncloa.

