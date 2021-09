Colau, sobre un nou referèndum: «No hi ha condicions per plantejar-lo; la gent ja no està per tonteries»

L'alcaldessa de Barcelona,, ha dit que ara com ara "no hi ha cap condició per plantejar ela curt termini". En una entrevista a Els Matins , ha dit que aquesta opció no és "realista" ara mateix i ha avist que, després de tot el que ha passat els últims anys, "". "En els últims anys hi ha hagut una situació duríssima, repressió i judicialització, però també autoengany i promeses incomplertes per part de l'independentisme. Hem d'aterrar, menys grandiloqüència i més treballar per trobar punts d'acord", ha dit Colau.La dirigent delsha receptat anar "pas a pas" i fer que "la política sigui més modesta però més útil i que permeti avançar". En aquest sentit, ha destacat la importància de la, que s'ha de reunir la setmana que ve. "Hi ha moltes coses a plantejar", ha dit. Els comuns insistiran en la reforma de la sedició, reforçar l'autogovern, blindar la cultura i la llengua catalana i la qüestió del finançament. De tota manera, ha dit que "algun dia" s'haurà de fer una proposta política, buscant el màxim consens "dins de Catalunya i entre Catalunya i l'Estat" i que "algun dia es pugui votar". "Les presses han fet mal en la política", ha resumit.Colau també ha tret importància a la possible absència dea la taula de diàleg. "Que parlin entre els governs i es posin d'acord en qui hi ha de ser. Són coses menors", ha afirmat, i ha insistit que l'important és que la taula es reuneixi. "El diàleg es fa començant, pas a pas. Hem de deixar de tensionar amb cada petit detall. Que comencin a dialogar i això és un camí de mig i llarg recorregut", ha reblat.En un missatge al seu canal de, Colau ha mirat de contextualitzar la informació després de l'allau dea les xarxes. L'alcaldessa ha insistit que vol "". Sobre el concepte de "tonteries", Colau insisteix que "en cap cas es referia al referèndum, sinó a fer polèmiques per temes menors com si Pedro Sánchez va o no va a una reunió, a les baralles entre partits i a les promeses irreals a curt termini". A la part superior d'aquesta notícia es pot recuperar el tall i la resposta completa sobre la qüestió.

