L'Església catalana no surt del seu astorament pel cas Novell. El bisbat de Solsona ha emès un comunicat l'endemà de conèixer-se que va plegar perquè mantenia una relació sentimental amb una escriptora . "La decisió presa per l'esmentat bisbe emèrit obeeix a raons estrictament personals i, "per tant, la corroboració, o no, d’aquestes informacions pertany al seu estricte àmbit personal"."L’Església diocesana, en comunió amb el seu Administrador Apostòlic, Mons. Romà Casanova i Casanova, continua pregant pel bisbe amb tota l’esperança posada en el Senyor", conclou el bisbat el comunicat. D'aquesta manera, el bisbat de Solsona evita entrar en el fons del tema, passa la pilota a l'afectat, el bisbe que ha renunciat, i es limita a dir que continuen resant per ell.Fa uns dies, el bisbe de Vic i administrador de Solcona Romà Casanova va reconèixer la "perplexitat" amb què s'està vivint una situació que no té precedents a l'Església catalana, i molt pocs fora d'ella. Casanova va subratllar en aquell moment que calia "respectar" les raons "estrictament personals" de Novell.

