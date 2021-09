Les autoritats brasileres aturen el Brasil-Argentina per motius sanitaris

🏆 #Futbol #Eliminatorias #Argentina



📽️ “Escuchame, hace tres días que estamos acá. Estaban esperando que empiece el partido para venir. Por qué no vinieron antes?”pic.twitter.com/nT8x8PaRhI — SuperDepor (@SuperDeporweb) September 5, 2021

Només quatre minuts ha durat elde la fase de classificació pel Mundial 2022. Membres de l'Agència Nacional de Vigilància Sanitària del Brasil han entrat al camp per deportar del país quatre jugadors argentins de la Premier League: Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia i Emiliano Martínez.Els jugadors de la selecció argentina han defensat els companys i finalment. Prèviament les autoritats brasileres havien anat a l'hotel on estaven els quatre jugadors per intentar que disputessin el partit, que finalmentEl motiu de l'atípica situació és que eles troba entre les zones que el Brasil considera d'per la Covid. Els jugadors haurien de fer quarantena, entenen les autoritats del país. Segons diversos mitjans, els quatre jugadors van mentir en el seu formulari d’ingrés al Brasil, on havien exposat que no havien estat en cap país de risc.En un vídeo de la tensa escena es veuadvertint als funcionaris brasilers que feia tres dies que la selecció argentina estava al Brasil. "Estàveu esperant que comencés el partit per venir. Per què no vau venir abans?", els interroga.

