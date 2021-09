Vídeo | Un vehicle dels Mossos atacat quan volien aturar una cursa il·legal de cotxes a Llinars del Vallès

Retorn amb agents d'ordre públic

ATENCIO "La fiesta continua" mig any després Llinars continua sent l'epicentre de la disbauxa, els @mossos policia 🇪🇦 focalitzada en la persecució de la dissidencia catalana i els desnonaments de vulnerables no controla l'ordre públic allà on el jovent se l'hi oposa #Vichy pic.twitter.com/BOl7X0X0Dz — CADCI (@CADCI) September 5, 2021

Elshan posat fi a la matinada d'aquest diumenge a unaen elde. Algunes patrulles de la policia autonòmica es van presentar cap a mitjanit en el citat emplaçament quan van rebre un avís que s'estava duent a terme una exhibició il·legal de cotxes, amb mostres de conducció temerària, i "botellons".Quan els agents es van presentar al lloc, els centenars de concentrats van rebre els Mossos amb. En un vídeo, difós per, es veu que un grup de nois dona cops de peu i tira objectes al cotxe policial. Al llarg de la gravació es senten rialles, crits i aplaudiments dels joves i es dediquen a gravar la retirada dels Mossos.Els Mossos van decidir abandonar el lloc dels fets per tornar posteriorment amb unjuntament amb efectius de les. Els agents, que van acordonar el perímetre, van identificar 400 conductors i van interposarLa policia catalana manté la investigació oberta per identificar els autors dels cops als cotxes i dels altercats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor