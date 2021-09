Militars colpistes detenen el president de Guinea Conakry

Un grup de militars ha detingut aquest diumenge el president de, Alpha Condé, en un intent de cop d'estat que ja ha derivat en una declaració per part del suposat líder colpista sobre la dissolució del govern i el tancament de fronteres.Els esdeveniments s’han precipitat des de primera hora, quan diversos mitjans locals s'han fet ressò de trets amb armes automàtiques per part de militars a Conakry i, en particular, al barri de Kaloum, un extrem peninsular de la ciutat que alberga importants edificis, entre ells el palau presidencial.Els accessos han quedat bloquejats, mentre els mateixos militars i fins i tot ambaixades estrangeres han exhortat els ciutadans a no sortir al carrer a l’espera que s’esclarís el que estava passant."Tothom és a casa i se senten trets cada vegada més forts”, ha declarat un veí de Kaloum, Mohammad Morgan, a l'agència de notícies Bloomberg. Fonts citades per l'emissora RFI i pel portal Jeune Afrique han identificat els autors dels trets com a membres del Grup de Forces Especials, un organisme creat el 2018. El grup té al capdavant un antic legionari de les Forces Armades franceses,, a qui s’ha vist ja en un vídeo difós a xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor