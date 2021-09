De què han treballat abans de ser presidents els líders europeus?

Based Malta 💪🏼 pic.twitter.com/nb9WGvNoCT — Europe Elects Memes for Pingu Teens (@EEMemez) September 4, 2021

Undifós a les xarxes socials ha despertat de nou el debat sobre el. El fet de tenir experiència fora del món de la política sovint és interpretat com l'oportunitat d'incorporar perspectives diferents a l'hora de governar. Dels, primers ministres o altres figures similars a les d'un cap de govern, la major part sí que han treballat fora de l'àmbit polític.Alguns han estat, com és el cas de(Regne Unit) i d'(Sèrbia). Sobretot, però, hi ha professors:(Irlanda),(Islàndia),(Portugal),(Àustria),i (Kosovo),(Lituània),(Romania),(Macedònia).Fins i tot el president espanyolté un parell d'anys d'experiència com aper a la Universitat Camilo José Cela, però és dels que té menys temps cotitzat fora de la política, ja que majoritàriament s'ha dedicat a la vida del seu partit, el PSOE. També és el cas del president de la Generalitat de Catalunya,, que ha estat docent a la Universitat de Perpinyà i ha treballat en un despatx d'advocats, entre d'altres, però la major part de la seva activitat coneguda està lligada a Esquerra Republicana i a les seves joventuts.Si bé el mapa difós per xarxes és inexacte, sí que n'hi ha que han passat de la universitat directament a l'activitat sindical o política. És el cas d'(Noruega),(Dinamarca),(Bòsnia) i(Albània). Més a prop,, el cap de govern andorrà, ha estat secretari judicial, mentre quees va moure més aviat pels entorns financers i de la banca privada.Casos destacats són el president de Malta,, qui havia exercit com a metge i preparador físic esportiu; els dos presidents exmilitars -Bielorrússia i Bulgària-,que va ser espia per a la KGB o(Turquia), que va militar en equips de futbol semi-professionals. A banda, també hi ha l'enòleg president de Suïssa () o l'expresentador de televisió i ara cap de govern a Luxemburg. Fins i tot(Eslovènia) va tenir un passat com a model per pagar-se la seva carrera, però en aquest cas posteriorment es va dedicar gairebé exclusivament a la política.

