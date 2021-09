Malmeten un cotxe dels Mossos mentre feien curses il·legals de vehicles

Centenars de joves s'han concentrat al polígon industrial Llinars Parc, coincidint amb la festa major de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), per feramb els seus vehicles. Els Mossos d'Esquadra han estat alertats de la concentració cap a la una de la matinada i hi han enviat diverses dotacions per desallotjar la multitud.Part dels concentrats hamobilitzats. Davant d'això, la policia ha muntat un dispositiu perimetral a la zona amb antidisturbis, efectius de Seguretat Ciutadana i Trànsit per controlar la mobilitat i desallotjar la zona. L'operatiu ha acabat ambLa policia treballa ara en l'anàlisi de les imatges per poder identificar les persones que han colpejat el cotxe policial, queL'agressió al vehicle dels Mossos ha estat difosa a través de les xarxes socials.

