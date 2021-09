Omella, amb motiu de la Diada: «Cal escoltar-nos els uns als altres, en això consisteix el diàleg»

L'i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan José Omella, haen la seva carta dominical prèvia a la Diada. "perquè en això consisteix el diàleg", ha afirmat Omella en una glossa titulada Escoltar-nos per caminar junts."Sense una escolta profunda no hi ha interacció ni relacions consistents ni, de bon tros, un diàleg. En moltes esferes de la vida, saber escoltar és un valor fonamental, és un pas previ a intervenir, a proposar, a decidir, a actuar", ha continuat l'arquebisbe de Barcelona, que considera que ""La primera fase d'un projecte en comú és. Però sovint tenim la sensació que parlem molt, però que escoltem poc", ha lamentat Omella, que ha recordat la coneguda preocupació del papa Francesc per fomentar "la", que resumeix dient que és urgent "construir ponts i no murs"."En molts discursos, el Sant Pare remarca que convé desenvolupar una cultura de l'encontre, no només entre persones, sinó també entre pobles i cultures allunyades", ha apuntat l'arquebisbe de Barcelona. "Enfront de la societat individualista, destaca la bellesa de la proximitat i de la interacció com a vies de construcció d'una societat alternativa", ha afegit Omella, que ha fet servir d'exemple un conte oriental en què un savi dona uns valuosos consells a un espòs preocupat."Benvolguts germans i germanes,fraternal cap a una comunió que respecti la diversitat", ha conclòs el cardenal arquebisbe de Barcelona.

