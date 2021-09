La vacuna als infants de menys de 12 anys arribarà al gener

Segons la, els menors depodrien rebre les primeresal mes de gener. Ho ha assegurat en una entrevista a, en què també ha detallat que lesper als ja vacunats podrien ser una realitat a partir de l'. Tot plegat, però, depèn de la seva aprovació, que es preveu que encara trigui uns mesos. La vacuna als infants seria amb les dosis fabricades perPel que fa a la tercera dosi, tal com ja s'havia anunciat, es focalitzaria en persones "immunodeprimides", però "també s'està estudiant en usuaris de les residències". Mentrestant, un gruix important de la població continua sense vacunar-se i el Govern estaria començant a pensar en "incentius" per als joves que "es vacunin i reconèixer els que ja ho han fet" . Aquests incentius passarien per activitats culturals adreçades a la població jove i que s'estan treballant amb els departaments corresponents de la Generalitat.Cabezas confirma que aquest darrer estiu. De tots aquests, 319 continuen en ingrés hospitalari a l'UCI. Per tal d'evitar aquesta saturació dels centres sanitaris, Salut recorda que hi ha "més d'un milió i mig de vacunes a les neveres" i que amb les que hi ha actualment es podria vacunar "tota la gent que ens queda".Encara en la fase final de la cinquena onada, Carmen Cabezas ha detallat que una de les decisions a prendre és l'. "La incidència està baixant i segurament hi haurà alguna actuació. Però cal pensar que tenim algun dels estadis més grans de l’estat. És diferent un 60% en un estadi de 30.000 persones que en un de quasi 100.000".

