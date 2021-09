Pedro Sánchez, sobre la taula de diàleg: «El més important no és si hi vaig o no; l'important és si hi ha avenços»

L'empresa pública d'energia "no forma part de l'acord de coalició"

"Catalunya necessita un Govern que surti del capficament dels últims 15 anys"

El president del govern espanyol,, ha continuat sense aclarir la sevaentre Estat i Generalitat, prevista per la tercera setmana de setembre. ", i en això hi hem de treballar tots", ha apuntat Sánchez en una entrevista dominical al diari El País."Sempre he manifestat queM'he reunit amb el president Torra, amb el president Aragonès i em vaig reunir en aquesta sala amb la delegació del Govern de la Generalitat de llavors", ha recordat el president espanyol, que també ha promès que"."El govern es fa càrrec de la. I estem treballant en un pla per arribar a un compromís concret, i és que al final del 2021 els espanyols mirin enrere i vegin que han pagat en la factura de la llum una quantia semblant a la que van pagar el 2018", ha continuat Sánchez."Aquest és l'objectiu i el compromís: que tots els ciutadans amb un consum mitjà al final del 2021 paguin una quantia similar a la del 2018, lògicament amb l'IPC descomptat", ha precisat el president del govern espanyol, que ha enumerat els diferents instruments que l'executiu ha preparat per afrontar aquest repte i ha apuntat com el govern "ha revisat els sobrebeneficis de les elèctriques"."Hem restat uns 650 MEUR que anaven directes al compte de les elèctriques per bolcar-los als consumidors", ha assegurat Sánchez, que sícom reclama el soci d'Unides Podem. "Es tracta d'un vell debat, però quan vam acordar el nostre programa de coalició ho vam discutir i va quedar fora. No forma part de l'acord de coalició. Per tant, el govern no se sent interpel·lat per aquesta proposta", ha tallat de soca-rel el president espanyol i líder del PSOE, que ha llançat un petit dard a la formació morada. "Que els decibels podrien ser una mica més baixos? Per descomptat", ha sentenciat Sánchez.Tornant a Catalunya, el president espanyol no s'ha volgut mullar tampoc sobre l'anunci d'Aragonès de fixar un. "Catalunya necessita un Govern que surti del capficament en el que ha estat en els últims 15 anys, parlant de qüestions que –legítimament, per a ells, són molt importants- però que avui, després de la pandèmia i de les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries, probablement s'han vist reduïdes", ha reflexionat en veu alta Sánchez, que ha reiterat que a la taula de diàleg el govern espanyol hi portarà "l'"."És ben públic. Es tracta d'un conjunt d'per aprofitar aquesta etapa de recuperació i modernització. Espanya no té cap problema amb Catalunya, qui té un problema és el propi independentisme amb la concepció plural de la societat catalana", ha conclòs el president del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor