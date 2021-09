El Delta de l'Ebre, la zona zero del canvi climàtic a Catalunya

Les fortes onades del Glòria impactant contra el dic de contecció del moll, a l'Ampolla, al gener del 2020. Foto: Vicent i Francisco José Moya Moras

La barra del Trabucador, al Delta de l'Ebre, després del pas del temporal Filomena. Foto: Cedida

En el cas de dimecres a Alcanar, la intensitat va resultar sorprenent. La quantitat de pluja excepcional mesurada per l’estació automàtica va quedar confirmada per la mesura de l’observador de la XOM a Alcanar–la Martorella, que després de l’aiguat de dimecres al migdia es va trobar el pluviòmetre vessant però encara va poder mesurar 223 mm, als quals calia afegir els més de 20 mm de la nit de dimecres a dijous.

Laha viscut en tres anys quatre episodis meteorològics desmesurats que han causat importants danys materials i que ens situen ràpidament en la situació d'emergència climàtica. Els, especialment virulents a zones com Alcanar però també altres punts de l'interior; elque va inundar el Delta de l'Ebre al gener del 2020 i va destrossar la barra delperò també va deixarelque un any després hi va insistir i va deixar precipitacions abundants dei la tempesta d'aquesta setmana, que s'ha acarnissat a la costa d'i ha trencat per uns dies la idíl·lica creença popular de microclima que envolta la serra del"Els quatre tenen en comú que les dades que descriuen cada episodi representensegons els models habituals i, en aquest cas, coincideixen també en la proximitat geogràfica perquè hem pres aquest àmbit de referència proper al Delta, i en aquest punt allò que crida l'atenció és laés a dir, són fenòmens que es poden donar puntualment sempre, el problema és la recurrència", apunta el geògraf i analista del risctambé director dels"Els que gestionem les emergències estem notant un canvi considerable en els riscos persi parlem en un àmbit més general, no només a les Terres de l'Ebre", apunta.Tot i que els experts no certifiquen que els quatre fenòmens viscuts els últims anys a la costa de l’Ebre tinguin relació directa amb els efectes del, perquè necessiten un període més llarg de temps per disposar de sèries que fonamenten conclusions més científiques, coincideixen que alguns d’ells sí que poden estan influenciats per l’escalfament global i que elde la crisi climàtica a Catalunya."No només a Catalunya, elés una de lesd'Europa si ens referim a territoris amenaçats per la pujada del nivell del mar, juntament amb el riu Rin, a Alemanya, i el Po, a Itàlia, però no existeix un cas tan dràstic de retenció deal llarg de la llera com tenim aquí, i aquest fet suma al risc que implica la pujada del mar, perquè no donem eines a la terra per enfrontar-s'hi", avisa, director de la Línia de Canvi Climàtic del Centre Tecnològic de Catalunya () i director científic delAra bé, els quatre fenòmens referits es poden atribuir al canvi climàtic, com es comença a sentir de forma reiterativa entre les converses populars? ", i evidentment que com a punt de partida poden estar vinculats amb el canvi climàtic, però en els dos de gota freda això és més complicat certificar-ho amb els models actuals, és a dir, poden estar augmentant pel que fa a la seva freqüència o bé poden ser puntuals, això està encara per determinar", apunta."Ela Catalunya perquè està especialment exposat a la pujada del nivell del, que és un dels efectes de l’escalfament global, i perquè de partida té una situació d’especial debilitat per la manca d’aportació de sediments", afirma en el mateix sentit, cap de l’del. Ara bé, també afirma que a l’hora d’atribuir fenòmens tempestuosos extrems com el viscut dimecres a la costa d’Alcanar al canvi climàtic, les dades històriques resulten encara insuficients."En principi sí que estem observant per exemple a Catalunya que els períodes des’estan eixamplant, però en els casos de les precipitacions és més difícil establir un lligam i, de fet, a Catalunya no hem vist gran variació de quantitat de pluja en estadístiques diàries, però resultarà interessant observar què està passant en, de tres a sis hores, perquè detectem intensitats altes i hi ha poques dades respecte a aquestes intensitats, de manera que és un repte analitzar-ho", apunta.Cal dir que les estacions de la, però fa poc més de 10 anys que registren sistemàticament la pluja minut a minut, cosa que, ara sí, permet conèixer la intensitat màxima de pluja amb gran detall i en la finestra temporal que es desitgi.De fet, l’estació meteorològica automàtica d’Alcanar, situada prop de les Cases d’Alcanar, va rebre de ple l’aiguat de dimecres al migdia i va registrar una "intensitat de precipitació, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Els 256,7 mm recollits en 24 hores (entre dimecres al matí i dijous al matí) es van concentrar en bona part en dos hores i mitja, amb 206 mm recollits entre les 11.00 i les 13.30 de dimecres.En aquest període és quan la precipitació va ser més intensa, amb acumulacions de fins a 112,8 mm en 1 hora, 77,7 mm en 30 minuts, 34,0 mm en 10 minuts o 4,0 mm en 1 minut. (Només consta un cas recent de pluja més intensa a Catalunya, al Baix Maresme, l'octubre del 2016).

Desperfectes a la carretera C-12 a Amposta, pels aiguats del 2018. Foto: Cedida

S'hi fa alguna cosa?

"La tempesta va arribar a més quan el terreny ja portava 78 litres acumulats de la setmana anterior i 6 litres/m2 a la zona de dilluns, de manera que va començar ai d'una manera excepcional, amb puntes de cabal màxim que correspondrien a 200 m3/seg, i això és més que el que porta el riu Ebre en bona part de l'any, de manera que els barrancs del Montsià, que tenen poca llera i bastant ocupada, no van donar l'abast", explica elcom ara el de, per exemple, que creua el perpendicular el municipi, amb un metre escaig de fons i sis d'ample, o també el, que creua el, l'altre punt crític durant la tempesta d'aquesta setmana.Sobre aquest aspecte, una de les evidències que ha palesat és la complicació que poden comportar episodis extrems com aquest en les. I en aquest punt, no és precisament la costa de l'Ebre, prou naturalitzada en comparació a altres llocs de Catalunya, on hi ha més risc. Però també pot tocar, com s'ha vist.En qualsevol cas, i mentre els científics extreuen i analitzen dades per avaluar l'impacte del canvi climàtic, s'estan prenent mesures per mitigar-ho? En el cas del Delta, l'eina principal de planificació sobre la taula dels governs és elque ha presentat el, amb mesures, com l'eliminació dels projectes de camí de guarda o la poca concreció en l'aportació de sediments, o el retrocés acceptat de la línia de la costa, molt contestades pels ajuntaments i agents socials i econòmics del territori.També caldrà extreure conclusions amb aplicació pràctica per ser resilients des del punt de vista de l'urbanisme als efectes en el cas dels fenòmens tempestuosos extrems si se certifica que la recurrència serà cada cop més intensa. Perquè el que sembla clar és una cosa:econòmic. "Elsbusquen les causes, però també caldrà definir científicament com gestionem les conseqüències", advertix

