Els símptomes de la Covid-19 quan estàs vacunat: diferents als habituals

La llista dehan anat canviant durant la pandèmia. En primer lloc, es van ampliar a mesura que s'adquirien més coneixements sobre la malaltia. En segon lloc, les noves variants també van modificar els símptomes. I ara s'ha comprovat com el fet d'en les mostres del virus.En una entrevista a la Cadena Ser,ha confirmat aquest fet, a partir de la seva pròpia experiència -es va contagiar vacunat en un àpat a l'aire lliure- i estudis científics desenvolupats al Regne Unit.Així, Corell assegura que. A més, hi afegeix el. D'aquesta manera, hi ha el perill que es pugui confondre fàcilment amb un refredat comú o una reacció al·lèrgica. L'expert també afirma queen gent vacunada.

