Cinc consells per estalviar electricitat amb la nevera

Obrim i tanquem lamoltes vegades al dia, en poc temps de diferència. A més, està connectada a la llum sempre. Segons un estudi de l'Institut per la Diversificació i Estavi de l'Energia i l'Eurostat, la neverade tota la casa: pot representardel consum elèctric d'una llar.No és el més potent, però funciona dia i nit. No permet fer distinció d'hores, com sí que es pot triar amb la rentadora o el rentaplats. Ara, amb l'increment de més del triple de la factura de la llum respecte el final d'estiu de l'any passat, us proposemque dona l'Institut Català d'Energia (ICE) per poderamb la nevera.Els plats recent cuinats és millor deixar-los refredar a temperatura ambient, perquè si es guarden quan estan calents s'escalfa l'interior del frigorífic. En aquests casos, l'electrodomèstic haurà de treballar més per tornar a refredar-se fins a la sev temperatura habitual.Cada cop que s'obren i tanquen les portes de la nevera, la temperatura interior de l'aparell augmenta. Com en el cas anterior, si la temperatura és més alta de l'habitual, l'electrodomèstic ha de consumir més energia per produir la frescor necessària.L'ICE recomana mantenir unes temperatures estàndards tant per la nevera com per al congelador. Entre els 5 i 6 graus centígrads a la nevera i aproximadament -15 graus al congelador és suficient. Adverteixen, a més, que per cada grau de fred inferior, el consum augmenta un 6%.El fred que soltarà aquell aliment quan el treiem del congelador és molt útil a l'interior de la nevera. El producte es descongelarà igualment i l'aparell aprofitarà la baixa temperatura per refredar la resta de productes.Les parets i calaixos del congelador acumulen habitualment gel. Si l'eliminem, podem estalviar fins a un 30% del consum de l'aparell. És per aquest motiu que des de l'ICE recomanen descongelar-lo al 100% si es formen capes d'un gruix superior a tres mil·límetres.

