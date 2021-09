Mor ofegada una dona de 50 anys a la platja del Miracle de Tarragona

Unaha mort ofegada aquest dissabte al migdia a lasegons ha informat Protecció Civil. El socorrista de la platja ha trucat al telèfon d'emergències 112 (12.06 hores) per avisar que havia tret una dona de l'aigua i ha iniciat les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Els professionals del SEM han seguit amb les maniobres, tot i que finalment han resultat infructuoses. Per atendre l'emergència, el SEM ha mobilitzat a la zona. Es tracta de laofegada a les platges catalanes des que va començar lael passat 15 de juny.La platja del Miracle disposa dei en el moment dels fetsFins al lloc també s'han desplaçat dues patrulles Mossos d'Esquadra, agents de la Policia Local i efectius de la Guàrdia Civil, per encarregar-se de les diligències. Protecció Civil de la Generalitat insisteix en laa la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor