Encara sota els efectes de la pandèmia de la Covid-19, a ple estiu i en un moment en què el preu de la llum bat rècords dia sí i dia també, els usuaris han buscat alternatives per poderdiàries. Una, el, que també té el preu pels aires.Així, aquest ha estat un estiu on molts viatgers han decidit omplir el dipòsit del seu cotxe enper no fer tant forat a la butxaca de vacances. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), escollir sortidors ambpot arribar a suposar un estalvi de fins a 250 euros anuals.La diferència, segons l'estudi de l'OCU, entre la mostra més barata i la més cara depot ser de fins a uni, en el cas del, de fins a un. Ara bé, hi ha consumidors que encara es mostren reticents a omplir el dipòsit en benzineres de baix cost. Té pitjor qualitat que el de les cadenes cares? Ens en podem fiar? Per què el combustible és tan barat en aquestes gasolineres?No. Gairebé tot el combustible que es ven a Espanya es produeix en una de les vuit refineries que tracten el petroli importat d'una manera idèntica, indistintament de si és gasolina o dièsel. Així, és exactament el mateix combustible el que es distribueix a totes les marques.Tot i que tot el combustible té la mateixa qualitat, cada companyia es vol diferenciar de la competència oferint valor afegit als seus combustibles. Els suplements son els additius: milloren el rendiment del carburant en el moment de la crema i faciliten la injecció. Així, el combustible és més car perquè els que porten additius són més eficients.Totes les gasolineres i estacions de servei estan sotmeses a controls periòdics fets per empreses independents certificades per l'estament oficial de l'Entitat d'Acreditació espanyola. S'inspeccionen regularment i se certifica que es compleixen les normes de seguretat i se serveixen els litres que paguen els consumidors.

