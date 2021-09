A presó els quatre membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a Barcelona

El jutge ha enviat ad'entre 23 i 32 anys i membres d'una banda especialitzada en. Els Mossos van arrestar-los el passat 30 d'agost després que la banda actués en unadels barris de l'A més, la policia els atribueix també diversos intents que no van arribar a bon port. Es tracta d'un grup que tenia uni, de fet, els agents van comprovar que els rols dels membres estaven diferenciats.dels quatre detinguts actuaven com a, ja que tenien moltaa l'hora de confeccionar rossinyols per a cada pany, i d'aquesta manera entrar a robar a les cases.Els altres, en canvi, s'ocupaven de, mentre els altres dos membres entraven als domicilis. A més, s'ocupaven dede les cases on posteriorment robaven.Un cop a dins els lladres aprofitaven percom càmeres de fotos, telèfons mòbils, joies, rellotges de luxe o diners en efectiu que les víctimes tenien a casa. Després de robar,Els Mossos també els van intervenirper a l’elaboració d’eines destinades a l’obertura de panys i caixes fortes, jocs de rossinyols preparats per ser utilitzats i diversos tipus de panys per realitzar pràctiques d’obertura. Després de declarar, el jutge els va enviar tots quatre a la presó.

