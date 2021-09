Borràs afirma que Casado promet el delicte de referèndum il·legal perquè «no ho és»

La Presidenta del Parlament,, ha assegurat que ladel popular Pabloelssense violència si arriba a presidir el govern espanyolEn una entrevista a Europa Press, Borràs s'ha referit així al compromís que el líder del PP va fer dimarts des de Barcelona sobre un delicte de referèndum il·legal : "Si l'aprovaria vol dir que no ho és, i en canvi tenim a persones que han estat a la presó".Borràs ha defensati a més s'ha compromès aen lloc de "refugiar-se a vegades darrere dels lletrats per no haver de fer el que es deu". Per a ella, refugiar-se en això "significa que l'estat d'excepció funciona i tu et doblegues" i ha reivindicat queque s'ha de reflexar en el dia a dia institucional.La Presidenta ha lamentat, però, que hi hagi diputats que acabin a la Justícia: "Demostra que no importa quant et dobleguis a intentar fer les coses com vol qui et reprimeix, perquè et reprimirà igual. Per tant, és un avis a navegants". "Pel mateix preu,, per fidelitat al votant.

