Tres gironins creen una aplicació per ajudar a evitar el fracàs escolar

Ràpida, intuïtiva i per a tots els estudis

Treshan creat unaper a alumnes deper tal d'ajudar-los en les assignatures que més els costa i. Grader permet fer unde l'estudiant i genera unaque fa que tant l'alumne com el professor com els pares o tutors del jove sàpiguen l'evolució que va tenint.En aquest sentit, si el jove falla en algun aspecte concret, el professor hi potde manera específica per tal de poder. El docent pot demanar als alumnes que facin elsque han entrat els inventors de l'aplicació i que és el de, o pot posartasques que s'hagin de resoldre.Els alumnes de primària i secundària que tinguin dificultats en alguna assignatura tenen des d'aquest proper curs una nova eina. Grader és una aplicació per a dispositius electrònics creada per tres gironins queDe fet, és una eina que també ajuda al professor, ja que permet fer unde l'alumne. També ofereix una: si veu que hi ha algun aspecte d'una assignatura determinada que part de la classe falla, pot repensar les classes i millorar-les.Un cop han acabat les tasques que el docent els ha encomanat, els estudiants reben unaamb les respostes encertades i les que no han fet bé. Uns resultats en format PDF que també reben els pares o els tutors de l'estudiant i el professor. "D'aquesta manera enso en els que cal incidir més", explica en David Amores, professor i un dels inventors de Grader.En Josep Lluís Jorge és un altre dels socis de Grader. Ell és informàtic i explica que es tracta d'una eina ". La idea, explica Jorge, és que sigui "per a alumnes i professors" i que permeti treballar amba uns i altres. El tercer soci de l'aplicació és un empresari, en Carles Colomina.De moment, Grader es troba en format, però si es vol tenirLa idea dels tres inventors de Grader és poder treballar amb escoles i, sobretot, instituts, ja que es tracta d'una aplicació. De moment, ja han trobat dos centres que han mostrat interès amb Grader.Una de les principals característiques que té Grader, expliquen els seus inventors, és que"Nosaltres ens hem centrat en primària i secundària, però es pot aplicar a molts àmbits, com l'universitari, estudis de formació professional, acadèmies d'oposicions o fins i tot la formació en empreses", assenyala Amores.

