Alay, en 10 frases: «Anar a Rússia a parlar de com fer un estat propi no és cap delicte»

Després d'un dia on ha entrat en escena com mai abans, el cap de l'oficina de l'expresident, ha donat la seva versió sobre les informacions que, entre altres persones, el vinculaven a ell amb Rússia. En una entrevista al Més 324, Alay creu que les informacions publicades no demostren res perquèLa informació del The New York Times l'implica en contactes amb els russos per aconseguirper Catalunya. Per altra banda, Alay també ha estat notícia perquè la Fiscalia espanyola ha demanat arxivar una part del cas Volhov que l'investigava. Així s'explica un dels personatges del dia en"Anar a Rússia a parlar de com fer un estat propi no crec que sigui cap delicte; és el més normal del món per qui vol una Catalunya independent""Madrid sempre intenta explotar el fantasma de la relació entre Catalunya i Rússia per vendre a Brussel·les que l'independentisme vol desestabilitzar Europa""El que nosaltres fem és explicar, explicar i explicar al món quin és l'objectiu de l'independentisme""Vaig ser i soc partícip de tota la maquinària internacional del president Puigdemont des que va marxar a l'exili""Els viatges que faig abans que el president Puigdemont visiti algun lloc són prèvies per pactar el que ell farà; ell actua amb la seva sensibilitat en la defensa dels drets humans""Un dels meus primers viatges a Rússia, com molts d'altres a la resta del món, va ser per preparar una conferència del president Puigdemont convidat per un mitjà de comunicació, però finalment no es va produir""Els missatges han estat obtinguts d'una forma fraudulenta perquè la investigació estava sota secret de sumari; són missatges que o ha filtrat la Guàrdia Civil o ho ha estat el jutge, això no és propi d'un Estat de dret""Com podem criticar Rússia quan tenim un Estat amb aquest estat de dret? Fa quatre dies que teníem presos polítics i Rússia segur que també en deu tenir""Em sap molt de greu que un mitjà com el The New York Times caigui en això; el periodista que ho escriu fa anys que publica articles sobre les intencions de Rússia de desestabilitzar Europa""Rússia la tractem com una gran potència mundial, però no compartim la seva política; ens agradaria més fer la política dels Estats Units"

