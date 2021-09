La Fiscalia demana arxivar una altra causa del jutge del Volhov contra Alay per «vulnerar drets»

Nou revès de la Fiscalia al jutge. El fiscalha demanat alque pilota l'operacióque arxivi una causa que va obrir contra el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont,, sobre una suposada operació de venda de gas liquat entre una empresa xinesa i una russa, tal com ha avançat El Periódico.Segons la, aquesta investigació és "" i vulnera "els més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei". El negoci apareix en converses que de 2020 entre Alay i l'empresari rus. L'escrit es va presentar vuit dies després que el jutge ordenes la investigació a laEn aquest temps, sempre segons El Periódico, l'Institut Armat va entregar al jutge Aguirre un atestat amb dades sobre l'operació que implicarien Artem Lukoyanov, fill adoptiu de, un exassessor del president rus,. El fiscal vol que s'anul·li l'ordre donada a lai que s'arxivi la causa per "falta de motivació lògica de la investigació".En un escrit dur contra Aguirre -i no és el primer- diu que "no s'indiquen els possibles delictes ni les conductes penalment rellevants ni la seva qualificació jurídica". "Afirmar que s'ha d'investigar per veure si una operació és només una pantalla per algun finançament d'un partit polític", apunta Maldonado al recurs.

