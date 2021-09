El Govern estrena les convivències en ple debat sobre el diàleg i l'aeroport

El Centre de Cultura i Natura Can Trona de laacull aquest dissabte la primera jornada de convivències que celebra el Govern aquesta legislatura. Es tracta d'un dels mecanismes de coordinació acordats dins del pacte signat entreal maig, i es posa en marxa just en l'arrencada del curs polític. Un curs que està marcat per la-la mesa de negociació s'ha de reunir el 16 o el 17 de setembre a Barcelona - però també per qüestions de gestió, com ara l'A la cita de la Vall de'n Bas hi estan convocats tots elsi també elsde cada departament. Està previst que cadascun dels membres del gabinet exposi les prioritats del seu àmbit, que seran incloses en el pla de legislatura que fa setmanes que s'està elaborant. Al seu torn, aquestes línies mestres serviran per fixar les partides dels pressupostos de la Generalitat, que es presentaran a la tardor i es volen tenir en vigor des de l'1 de gener. El ha estès la mà per negociar-los , però la prioritat del presidentés validar-los amb laAragonès està en contacte aquests dies amb la Moncloa per preparar la taula de diàleg, a la qual hi portarà l'-amb la proposta de referèndum acordat com a principal proposta- i l'com a via per resoldre la judicialització del procés. Una de les incògnites que persisteixen sobre la trobada és si hi assistirà el president del govern espanyol,, que no ho ha confirmat oficialment. De fet, des del PSOE es manté la incertesa sobre la seva presència. En la conferència que va fer dimecres per arrencar el curs polític, Sánchez no va fer cap esment a Catalunya i es va centrar en la recuperació econòmica., president d'ERC, va treure ferro dijous des de Ginebra a una hipotètica absència del president espanyol.La taula de diàleg està íntimament lligada a una altra de les carpetes rellevants dels propers mesos, com és la dels. Fonts republicanes assenyalen que, si no hi ha avenços en la negociació sobre el conflicte polític -és a dir, si no hi ha un calendari de treball, un mètode fixat i la voluntat de trobar acords discrets-, seràque ERC validi els comptes de Sánchez. Junts demana abordar de manera conjunta aquesta negociació al Congrés, mentre que elestà totalment inclinat a favor de fer com l'any passat i votar els pressupostos.Un dels elements que enterboleixen la relació bilateral entre executius és l'ampliació de l'aeroport, especialment després que el document elaborat perobri la possibilitat d'envair la zona protegida deper engrandir la infraestructura. Aragonès insisteix que el pla director -competència del govern espanyol- ha de protegir els espais naturals i sosté que el projecte d'Aena no compleix amb el "consens" dins l'executiu català. El vicepresidenti la ministra van acordar les línies mestres de la remodelació del Prat el 2 d'agost a Madrid , i la Moncloa té fins al 30 de setembre per aprovar el pla director en una reunió del consell de ministres.

