Bel Olid denuncia que l'han fet fora d'una piscina de PortAventura per fer topless

M'acaben de fer fora de la piscina de @Portaventura_ES per anar vestida exactament igual que molta altra gent que s'hi banya: amb pantaló de banyador. Comencem a multar per discriminar per gènere @igualtatcat ? El @sindicdegreuges ja va fer la pedagogia gràcies a @mugronslliures — Bel Olid (@BelOlid) September 3, 2021

Hòstia, altra vegada! La Bel era a la reunió amb el @sindicdegreuges que ens va donar la raó! Però per què serveix si els ajuntaments no li fan ni cas? Una abraçada companya estimada! Ho tombarem! Aviat! @AjuntamentSalou @AjVilaseca @igualtatcat @taniaverge https://t.co/AqmQRYoOdO — Mugrons Lliures (@mugronslliures) September 3, 2021

L'escriptoraha denunciat aquest divendres quel'ha fet fora d'una piscina d'un hotel del complex del parc d'atraccions per anar "exactament igual que molta altra gent que es banya: amb pantaló de banyador". Un dels hotels del parc d'atraccions ha decidit expulsar-la perdel banyador.En declaracions a, Olid explica que es trobava "tranquil·lament" a la piscina amb la seva família quan un socorrista se li ha apropat per explicar-li que s'havia de posar "la part de dalt" del. L'escriptora s'hi ha negat al·legant que això era unai el mateix socorrista li ha respost que "només informava de la norma".Llavors, l'escriptora ha seguit a la piscina, però posteriorment ha estat interpel·lada per la, que li ha demanat que abandonés el recinte. "Si la meva parella no s'ha de tapar per què ho he de fer jo?", critica en una conversa amb aquest mateix diari.Olid també explica que mentre sónamb aquesta norma, la direcció del parc estàen el compliment d'altres com per exemple l'obligatorietat de portar mascareta a tots els espais compartits.i aquí no passa res", recorda l'escriptora.Sobre els passos a seguir ara, Olid recorda que la"és inútil" per poder plantar cara a aquesta mena de situacions i fa una crida a "lluitar per una". A més, recorda que elja va "fer pedagogia" gràcies a la iniciativaLa mateixa plataforma ha denunciat els fets d'aquest divendres a la tarda a PortAventura i ha recordat que el mateix Síndic els va donar la raó. Tot i això, es pregunten de què va servir:, conclou l'organització.

