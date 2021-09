Salut tornarà a fer tests a tots els contactes estrets de positiu

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut tornarà a fer tests a partir de dilluns a tots els contactes estrets de casos que hagin donat positiu de coronavirus, tinguin símptomes o no, i encara que estiguin vacunats. Això es pot fer perquè, amb el descens de casos d'aquestes últimes setmanes, el sistema de rastreig ja ho pot assumir de nou. Arran de la cinquena onada, els rastrejadors es van col·lapsar i es va optar per no fer proves als contactes estrets.Els hospitals catalans veuen aquest divendres l'efecte de la baixada de la cinquena onada de la pandèmia. Per primer dia des de principis de juliol, els centres hospitalaris acumulen menys de 1.000 ingressats per Covid (986), ja que Salut ha declarat 30 altes durant les últimes 24 hores.Pel que fa als pacients crítics, també les UCI es buiden. Avui hi ha 15 llits buits més, i el total de crítics als hospitals catalans és ara de 336. Pel que fa a les defuncions, se'n lamenten 67 més: 23.510 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Segons explica el compte de Twitter de CoronaDades, aquest nombre tan alt de defuncions no és de les últimes 24 hores: hi ha actualitzacions de dies, setmanes i mesos anteriors.Hi haurà ampliació.

