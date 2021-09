"En la sortida de personal del primer trimestre va coincidir la voluntat dels treballadors i la del banc i es va donar la xifra"

Aquesta setmanaha fet oficial la presentació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que busca, inicialment, l'acomiadament d'unes. La voluntat és que al 2022 s'hagi completat la reestructuració i després que al primer trimestre d'enguany ja haginAquest dijous empresa i sindicats s'han reunit per conèixer una mica més l'expedient que si acaba aplicant-se suposaria(Sabadell, 1967), que fa gairebé dos anys que exerceix com a secretari general de la Secció Sindical de la Intersindical-CSC al Banc Sabadell -segona força sindical a la companyia a Catalunya- i porta més de 30 a la companyia, explica els detalls de l'operació des d'una- Sincerament, no ens han explicat gaire cosa i no ens han donat cap documentació encara. Bàsicament, ens han traslladat la voluntat d'aplicar un ERO que acomiadi a unes 1.900 persones, cosa que, si no m'equivoco, és entre el 12% i 13% de la plantilla. Una decisió que s'emmarca en fer més atractiu el banc, augmentar la rendibilitat i reduir despesa. Hi ha tres reunions més previstes, tal com marca el conveni, i estimo que al voltant del dia 16 de setembre començarà la segona fase, que ja serà encarat a l'expedient, on ens presentaran l'informe que motiva i justifica aquesta mesura.- Des de l'entitat ens han dit que no es podia fer com fins ara i que s'haurien de buscar altres fórmules, encara que les prejubilacions podrien ser semblants a les executades el primer trimestre d'enguany. En aquest sentit, cal recordar que haurien de ser adaptades a l'ERO i això vol dir que la gent se'n va dos anys a l'atur i altres condicionants.A mi m'agradaria que en aquesta segona fase es poguessin escoltar totes les veus, perquè tal com està regulat, hi ha fixada una quota sindical, i només som sis. Pràcticament la meitat de les organitzacions es quedarien fora. En el fons és enriquidor, però CCOO sempre es nega a permetre-ho i els que no participen ho fan perquè són petits dins del banc, però, per contra, al seu territori tenen pes i això, crec, ens perjudica i no deixa que es vegin altres visions.- Crec que el que es busca són dues coses: concentració d'oficines, que bàsicament doni servei a les empreses, i el negoci de particulars sigui molt telemàtic, malgrat sàpiguen que molesta els usuaris de més edat i això vol dir un client jove, que és un nínxol que no s'està captant. De totes maneres, ja ens van plantejar un tancament de sucursals el passat octubre, perquè les oficines les volen per a companyies i per a l'usuari per aspectes puntuals com una signatura d'una hipoteca.Però ens han plantejat la mobilitat geogràfica i això al Vallès i Barcelona té molt marge d'actuació, perquè, segons el conveni, són 25 quilòmetres i algú que treballa al barri de la Concòrdia el poden enviar a Sant Joan Despí. El que et deia més concentració d'oficines i repartides pel territori.- Depèn de molts aspectes com ara, l'edat... Ells volen que s'hi acullin persones voluntàries, però ja ho veurem si n'hi ha. En la negociació anterior va coincidir la voluntat dels treballadors i la del banc i es va donar la xifra, ja veurem ara.- ... Ja hem dit que no sobra ningú, perquè precisament anem amb estrès de feina. Vaig calcular que la sortida de 1.800 persones eren unes 10.000 hores mensuals de feina. Molta. I això qui ho assumeix? Com es reparteix? Fins i tot, encara ara hi ha departaments que encara no estan reestructurats o ajustats al treball.L'argument de l'empresa per presentar l'ERO és fer atractiu el banc al client i a l'inversor, que això està lligat a la rebaixa de costos, però ja veurem com ho fem amb els clients amb una reducció de la plantilla i la presencialitat. De fet, és una tendència del sector, la banca tradicional ja no funciona i la del futur serà diferent.- El tema dels balanços s'ha de mirar amb cura, perquè això ve marcat per les reserves. L'any passat, amb l'esclat de la pandèmia, es van fer més de 2.000 milions per possibles impagaments... És cert que tenim una rendibilitat inferior a la resta del sector i al final, l'inversor que arriba, via borsa, busca rendibilitat i si es volen assimilar a les de la resta d'entitats de l'Estat.. El Banc Sabadell necessita inversors consolidats i si no és així, i depèn de la posició en la qual estiguis, el que tens són inversors que juguen a fer caure l'acció. Hi ha gent que les durant uns dies i al cap d'uns dies les fa caure. I l'entitat necessita sortir d'aquest món.- Una reducció de la jornada laboral a quatre dies setmanals i alguns reajustaments salarials, però que toquin els alts. El problema és que no podem presentar xifres concretes, perquè tenim les dades que venen marcades per conveni i hi ha complements que no es contemplen i no se sap les quotes reals de la plantilla. De fet, ja hi ha al voltant d'unes 500 persones amb reducció de jornada, la majoria dones, i ho fan per poder conciliar. Al final, quan cobreixes les necessitats bàsiques, al meu parer, t'interessa més tenir temps. Et costa més guanyar temps que diners, un cop, repeteixo, cobreixes uns mínims.- Ara el que hem de fer és escoltar. Ja veurem si en les properes reunions ens donen més detalls i, a partir d'aquí, decidirem. L'únic que sabem és que hi ha una proposta al voltant d'unes 1.900 persones i això ens indica que, difícilment, en seran un miler, que crec seria una bona xifra si es milloren coses.- Sí, hi ha gent que no va poder entrar en l'anterior reducció i ara sí. Al voltant d'un miler aquest 2021 tindrà 55 i 56 anys. Per contra, hi ha 900, que podien haver entrat en l'acord de l'any passat, però no ho van fer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor