Nous senyals de trànsit pintats en carreteres: què volen dir?

Trabajamos para mejorar la seguridad viaria en las carreteras.🛣️🚘



Mitma ha dispuesto un tramo experimental en la travesía de la N-122 Nava de Roa (#Burgos) con nuevas marcas viales: 'dientes de dragón' y 'líneas de borde quebradas' antes de un nuevo paso de cebra.#DGCarreteras pic.twitter.com/74KPUnxWub — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) September 2, 2021

El Ministeri de Transports ha començat un experiment per provar l'eficàcia dea les carreteres, en forma de marca viària. Durant un temps es comprovarà com són d'eficaces i quin grau de percepció i comprensió tenen els usuaris quan els veuen.La primera marca viària inèdita són els anomenats, que obliguen el conductor a reduir la velocitat de circulació respecte a la del tram anterior, per adaptar la conduccció a noves circumstàncies de l'entorn de la carretera.L'altra nova marca viària són les, que serveixen per conscienciar el conductor que s'aproxima una secció particular i cal que redueixi la velocitat de conducció.De moment aquests dos senyals nous estan en una travessia de la N-122 a Burgos, però podrien formar part d'altres vies quan acabi aquest experiment.

