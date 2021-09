Almenys 42 morts als Estats Units pel cicló «Ida»

Almenysa conseqüència del pas del, que ha derivat en unai ha provocat destrosses, precipitacions i inundacionsa la costa est del país. El president americà,, ha decretat l'estat d'emergència a les zones de Nova York i Nova Jersei.I és que de fet, almenys 36 persones del total de les morts han perdut la vida a les zones de-13 i 23 decessos respectivament-. D'altra banda, les autoritats dehan confirmat que estan investigant la mort de tres persones possiblement relacionades amb la tempesta."Ha caigut una pluja rècord en aquests estats. Nova York va registrar ahir", ha assenyalat Biden. El mateix president s'ha desplaçat aquest divendres als territoris afectats per "inspeccionar els danys causats per les tempestes de l'huracà", segons ha indicat la, i on es reunirà amb les autoritats per avaluar la resposta d’emergència.Els serveis de transport han quedat pràcticamenten algunes àrees i només a l'aeroport de(Nova Jersei) s'han cancel·lat més de 300 vols, ambtambé en els casos dels aeròdroms de, ambdós situats a Nova York.

