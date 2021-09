Mor als 27 anys Olatz Vázquez, la periodista que compartia la seva lluita contra el càncer

La periodista i fotògrafa basca Olatz Vázquez ha mort aquest divendres als 27 anys després de lluitar durant un any contra un càncer gàstric. Vázquez ha compartit la seva lluita contra la malaltia amb fotografies a través de les xarxes socials.A mitjans d'agost, la periodista va escriure al seu compte de Twitter que a l'hospital havia perdut "la noció del temps". "Vaig entrar intentant estabilitzar unes nàusees i vòmits, i m'hi vaig quedar per un problema intestinal", explicava Vázquez, alhora que deia que la malaltia n'havia fet "de les seves" quan ella "estava més dèbil".I és que la pandèmia de la Covid-19 va influir en el diagnòstic del càncer de Vázquez. Quan li van detectar, ja estava molt avançat, amb metàstasi en fase 4. Ho va explicar en una entrevista a Carne Cruda, on també va denunciar el "moltíssim mal" que ha fet la Covid a la detecció, seguiment i curació de diverses malalties. "Sentir que jo estava abandonada ha estat molt més dur que el tractament i la malaltia", explicava Vázquez, amb ràbia perquè "no li havien fet cas".

