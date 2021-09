L'ampliació del Prat planificada per Aena afecta les zones protegides

Poc a poc es van coneixent detalls sobre pactada entre l'Estat i la Generalitat el 2 d'agost a l'espera de més concrecions . Algunes d'elles ja apareixen en el projecte presentat aquest divendres perdavant la comissió de coordinació aeroportuària de Catalunya, segons ha avançat eldiario.es . La principal és que l'ampliació de la infraestructura, aspecte delicat i que genera debat dins del Govern, afectaria zones naturals protegides. La planificació d'Aena passa per allargar cap a l'est la pista que es troba més a prop del mar, de manera que suposaria construir sobre la zona anomenada, que inclou la Ricarda, del. L'afectació en aquests terrenys és un dels arguments que la part catalana, sobretot ERC, ha esgrimit per exhibir dubtes sobre la manera com s'ampliarà l'aeroport.L'acord rubricat per, ministra de Transports, i el vicepresidentestipulava que Aena redactés la proposta d'ampliació, la qual havia d'afectarl'espai protegit de, i que havia de ser acceptada posteriorment per la. En aquest punt, el govern espanyol es va comprometre a aprovar un nou pla d'actuacions pel període del 2022-2026 -abans del 30 de setembre- que ha de refular les tarifes d'acord amb el pla d'inversions previst. L'Estat redactaria llavors el nou pla director on es definirà concretament la proposta d'ampliació i inversions, que inclouen laque connectarien amb el Prat en 20 minuts.Inicialment, el projecte d'ampliació de les instal·lacions passava per, la més propera al mar, i la construcció d'una terminal satèl·lit. L'allargament de la pista en mig quilòmetre ja implicava la invasió de la Ricarda. Puigneró, després d'acordar amb l'Estat els termes generals de la infraestructura, va assegurar que encara no s'havia concretat quants metres caldria allargar la pista. L'afectacióés una de les qüestions que més tibantors genera en relació a l'ampliació del Prat, i el 19 de setembre hi ha convocada unaEl document xifra en 1.704 milions d'euros la inversió que es farà en la infraestructura, que hauria d'estar ampliada l'any 2030. El projecte presentat aquest divendres, en tot ca, encara no és definitiu, sinó que haurà de ser aprovat finalment pel consell de ministres abans del 30 de setembre. La Generalitat ha defensat en reiterades ocasions que l'aeroport es pot ampliar sense haver d'afectar les zones protegides, però de moment la proposta d'Aena no recull aquesta visió. L'Ajuntament de Barcelona -amb divisió d'opinions, perquè l'alcaldessahi està en contra mentre que, del PSC, ho aplaudeix- ihan carregat contra la reformulació.

