Variant Mu: l'última mutació preocupant del coronavirus ve de Colòmbia

Altres notícies que et poden interessar

Els virus canvien i muten amb el pas del temps, ho hem pogut comprovar amb el SarS-CoV-2. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha identificat una: laOriginària de, s'ha detectat ai l'OMS ja l'ha catalogat d'interès. Només les variants que poden tenir unrellevant, o aquelles per a les quals hi ha indicis d'unsón catalogades com aAra per ara n'hi ha cinc: no són dominadores ni estan molt esteses, però preocupen els metges. Per què ho és la Mu?de manera més intensa que altres variants. A més, poti és mésdeAixí, la Mu se suma a la variant, originària del Perú, que és més transmissible que les que ja coneixem, i a la, que presenta mutacions similars a les altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor