Tres detinguts per agredir un grup de joves a una discoteca de l'Eixample

Elshan informat via Twitter la recentper unaa un grup de cinc joves a la sortida d'una discoteca de l'Eixample, la nit del passat del 27 de juny.Els agressors són acusats d'actuar amb molta violència. Es van utilitzar cadenes i ampolles de vidre agafades d'unes escombraries de la via. Les agressions no es van aturar tot i la indefensió de les víctimes des del terra.Les lesions dels agredits són diverses, una de les víctimes va perdre la consciència per una forta puntada de peu al cap. Els detinguts, a més, van aprofitar l'avantatge de l'atac per fer un robatori. Les carteres, documentació i telèfons mòbils d'alguns dels agredits van fugir juntament amb els detinguts, abans que arribés cap patrulla.Ara els inculpats, d'entre 19 i 23 anys, són acusats d'un delicte de lesions i robatori amb violència. Es tenen imatges enregistrades amb telèfons mòbils, fet que ha facilitat la possible identificació dels agressors. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs després que els tres arrestats van passar a disposició judicial l'1 de setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor