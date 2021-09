Arxiven la denúncia contra la gerent dels serveis socials de Barcelona

El jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona va arxivar el passat 12 de juliol, la denúncia que havia presentat la Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l’Ajuntament de Barcelona, el 9 de juliol, contra la gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), Laia Claverol per un suposat delicte de prevaricació i malversació de fons públics en relació amb el pagament de retribucions a 123 treballadors.La jutgessa arxiva "provisionalment" la querella i exposa en la interlocutòria que "de prevaricació i malversació més enllà de reclamacions de tipus laboral i salarial". La magistrada resol que "arran de l'estat d’alarma i la situació de la Covid, va haver-hi un augment d'unde l'Institut Municipal de Serveis Socials respecte a l'any anterior". Per aquest motiu, indica la jutgessa, la gerència va haver de reconèixer les hores extres a alguns treballadors, en concret, a 123 dels 1104 que formen l'IMSS.La Junta va demanar que es presentessin els informes que justifiquessin els serveis extraordinaris pels. La jutgessa va valorar-los, concretament el del 29 d'octubre de 2020 i el 23 de novembre de 2020, on es van justificar els serveis extraordinaris realitzats pels 123 treballadors. Per últim, la jutgessa tambéa favor de càrrecs directius i de gestió en els pagaments.Des d'un primer moment, l'va defensar que "no existia cap base que justifiqués la querella" contra Claverol. Asseguraven que les dedicacions econòmiques als 123 treballadors responien al pagament d'hores extraordinàries en cap de setmana per atendre necessitats derivades de la gestió de la pandèmia en l'àmbit de residències, d'equipaments per a persones sense sostre, d'atenció social bàsica, d'alimentació o d'altres.

