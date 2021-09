Un escumós català, el millor de l'Estat segons els anglesos

Cava Rabetllat i Vidal Gran Reserva Xarel·lo de Ca n'Estella

L'any passat ja ho va fer amb un altre dels seus caves, i aquest any repeteix amb el. El celler familiar Ca N'Estella de Sant Esteve Sesrovires s'ha endut, per segon any consecutiu, una medalla "Platinum" a Decanter, un dels concursos de vins més prestigiosos del món.Decanter, un certamen molt reconegut al món del vi, enguany arribava a la divuitena edició i el seu prestigi es deu al rigor amb què es tasta i l’expertesa amb prescriptors i crítics vinícoles de tot el món. Els Platinum són els millors vins d’entre els millors del concurs. Són vins que han aconseguit una medalla d’or en la primera ronda (95 a 96 punts), que es tornen a tastar, per seleccionar-ne els més bons (97 a 100 punts).18.000 referències a concurs i nomésde tot el món han obtingut. Elde Ca N’Estella ha estat l’únic vi escumós de Catalunya i de l’estat a aconseguir-ne una. El celler familiar del Penedès s’endú el guardó per segon any consecutiu ja que l’any passat, el Cava Rabetllat i Vidal Gran Reserva 2015 es van endur un Platinum a Decanter.El jurat del Decanter ha dit delque és “elegant i sublim, amb nas de brioix fresc i préssec. Amb molta suavitat en boca, textura atractiva i una gran delicadesa. Ben equilibrat i elegant, també té una gran persistència. Impressionant”.El cava, que està elaborat ambde la finca de Ca N’Estella, envelleix durant. Té un preu aproximat de 24,90 €.

