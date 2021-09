Puigdemont emmarca la informació dels vincles amb Rússia en la «guerra bruta» de l'Estat

, expresident de la, ha emès aquest divendres un comunicat en el qual critica les informacions aparegudes en diversos mitjans - entre els quals el The New York Times - en les quals es documenten vincles entre el seu entorn i la intel·ligència russa. Aquestes informacions, segons Puigdemont, tenen com a fonament un informe de laque "està ple de falsedats, incongruències i intoxicacions" que serveixen per "criminalitzar" el moviment independentista. Les "filtracions", assenyala, "descontextualitzen" la realitat ipromoguda, segons ell, per l'Estat a l'hora d'actuar en contra de l'independentisme i presentar-lo com un "element desestabilitzador".Els dos dirigents del seu entorn que surten anomenats en aquestes informacions són Gonzalo Boye, cap de files de l'estratègia judicial exterior, i Josep Lluís Alay, director de la seva oficina com a expresident. El comunicat assenyala quei tenen com a objectiu "contribuir a la resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i Espanya". "Fem política sovint contra l'acció il·lícita dels poders de l'Estat que intenten anorrear i intimidar una opció legítima", assegura Puigdemont en el quart punt del comunicat emès aquest migdia.Davant la publicació de les informacions d'un cas que fins aquest divendres estava sotmès al secret de sumari porta l'expresident a avisar de la possibilitat dei, si cal, a l'estranger per esclarir la qüestió. "Totes les evidències assenyalen que la informació ha arribat a alguns mitjans abans que s'aixequés el secret de sumari", ressalta el líder de Junts, que indica que es podria haver incorregut en unen aquest episodi.Tanmateix, fonts de Junts consultades perdestaquen que Alay "no representa el Govern ni el moviment independentista", i que les visites a Rússia eren per. Les mateixes fonts temen, a banda, que aquesta informació apareguda a The New York Times serveixi per allunyar possibles veus partidàries d'escoltar la posició catalana arran dels

