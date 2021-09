Allau de solidaritat pels plors d'un avi que ha perdut les fotos de la seva dona pels aiguats

Muniaio té 93 anys, és viudo, s'ha quedat sense casa, i plora perquè les fotos s'han banyat i no te cap record de maiaia.



No puc parar de plorar — Abril (@AbrilAubalat) September 2, 2021

El temporal que va arrasar el sud de Catalunya aquest dimecres no només va deixar greus imatges de les destrosses i danys que van provocar els 232,4 litres per metre quadrat. A, el municipi més afectat, també s'hi amaguenUna d'aquestesés la que relata Abril Aubalat, una veïna de la població, a través del seu Twitter on explica, desolada, com el. Les fotografies, banyades en qüestió de minuts. Els records arrasats per una tempesta virulenta com les que no s'havien vist mai a Alcanar.La resposta i l'que han respost a la colpidora història de les fotos perdudes de l'avi de l'Abril ha estat igual d'emocionant. Mar Mascaró,, s'ofereix a fer, a partir d'alguna imatge que conservin,: "Tan gros com vulgui".També fotògrafs volen ajudar-la aen la mesura que sigui possible o bé digitalitzar-les, si algun familiar conserva algun retrat ni que sigui amb la iaia en segon pla.Una reacció de la gent igual d'emocionant que la història de l'avi de l'Abril. I és que darrere de les catàstrofes ambientals i els danys materials s'hi amaguenque fan més mal que qualsevol pèrdua material.De ben segur que avi i neta han rebut l'escalf i els ànims de gent d'arreu disposats a ajudar-los i no oblidaran mai l'ajut desinteressat de la ciutadania davant els ensurts i les inclemències del temporal i de la vida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor