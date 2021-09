Treballadors de neteja del Prat protesten l'ERTO mentre l'aeroport funciona gairebé a ple rendiment

La quarta jornada de vaga delscomença amb una concentració a la Plaça sant Jaume de Barcelona. Una cinquantena de treballadors denuncien que Aena mantingui mig miler de treballadors enquan l'aeroport funciona al 85% i 90% de la seva capacitat.Manuel Delgado, delegat sindical de l'assemblea de, explica que els treballadors de la neteja es troben en una situació de "sobre càrrega" de treball i denuncien que AENA, l'empresa que gestiona el servei de neteja de les instal·lacions, tingui treballadors en ERTO per "augmentar els beneficis". També exigeixen a les administracions que els considerin "treballadors essencials". "Amb la Covid s'hauria de reforçar la neteja, per la sobrecàrrega que patim els treballadors i per garantir una higiene adequada pels viatgers", assegura.Des del mes de juliol que ho reclamen a Aena, la qual ens contesta que no es reincorporarà tothom a la plantilla fins que no s'assoleixin els paràmetres del 2019. "Retallen els serveis de neteja per quadrar els seus números a costa d'una crisi sanitària. És intolerable.", diu Delgado.El Ministeri de Treball ha decretat un 100% de serveis mínims. "És vergonyós que es vulnerin els drets més bàsics de la classe treballadora, com és el dret a fer vaga". Hi ha previstes dues noves jornades de vaga el pròxim 17 de setembre i 9 d'octubre. Si el conflicte no es resol entre aquest període, anuncien que hi haurà noves mobilitzacions.

