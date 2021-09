Qui és Tokischa, la polèmica cantant que ha col·laborat amb Rosalía?

Es va estrenar aquesta setmana i ja té 3 milions de reproduccions. Estem parlant de Linda, la col·laboració entre. L'èxit no sorprèn: tant les cançons de la cantant catalana com les de l'artista dominica acostumen en convertir-se en hits.I és queés una de les cantants més populars a l'Amèrica Llatina. Nascuda el 1996 a la República Dominicana, va començar la seva carrera musical el 2016 debutant amb Pícala, cançó que es va convertir en número 1 en poques setmanes.Al cap de poc van començar a arribar les col·laboracions, com la que va fer amb Haraca Kiko i El Cherry Scom.A més a més, també ha treballat amb altres artistes coneguts mundialment comI per què és polèmica? Doncs per la seva lletra explícita, amb frases com: "Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados".Aquest, però, no és l'únic tema de Tokischa que ha provocat controvèrsia.. El vídeo, que ja torna a estar disponible, mostra una festa multitudinària dins d'un autobús escolar i també té una lletra molt directa. De fet, el tema comença així: "Me botan de la escuela porque quemo de la verde. Encima de la profe, me fajé con el conserje".Sigui com sigui,"Sempre he estat molt crua, m'ha agradat dir les coses tal com són i he tingut molts problemes des de nena", assegurava en una entrevista a Alofoke Radio Show.