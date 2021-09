Abba torna amb nou disc i un concert amb hologrames després de 40 anys

per sorpresa. La setmana passada anunciava un nou projecte batejat com a Voyage, àlbum que ha despertat l'emoció dels fans de la banda. La separació el 1982 del mític grup suec creador de hits com Dancing Queen o Mamma Mia, semblava ser definitiva.El comiat amb dues cançons als vuitanta va facilitar que els integrants del grup es retiressin amb la seguretat econòmica de 500 milions de discs venuts i drets d'autor en múltiples formats televisius, entre ells, el cinema. El grup afirma en diverses declaracions que tot i pensar que mai tornarien, feia temps queEl diaes publica el disc sencer:. Però enguany ja han sortit a la llum dues cançons que han trontollat les xarxes socials per part dels seguidors del grup. La primera, estrenada ahir en un esdeveniment online emès des d'un parc d'Estocolm, es titula, una balada com a reflex de l'admiració dels fans cap al grup. I el segon tema inèdit,, permet ser més alegre i obre la porta a les primeres impresions del que serà el disc sencer gravat a un estudi de la capital sueca.Els integrants afirmen queestatal ni mundial per la seva edat. Tanmateix han anunciat la confirmació d'undels membres creats per més de 800 persones de la companyia Industrial Light & Magic. Aquest només es podrà veure a, s'estrenarà elLes entrades d'estaran disponibles a partir del 5 de setembre a les 11 del matí per fans que han reservat l'àlbum a la botiga oficial. Per aquells que s'han preinscrit a la reserva de tiquets a abbavoyage.com estaran el dia 6 a les 11, i les entrades generals dimarts 7 de setembre.

