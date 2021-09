Lleida retirarà el darrer escut franquista de la ciutat

Elque queda a la via pública de la ciutat. Es tracta de l’escut que hi ha al capdamunt de l’antic edifici de Capitania d’Infanteria, al barri de Gardeny. L’executiu de, una pretensió que serà una realitat a finals d’aquest any o a inici del 2022.El Paer en cap ha indicat aquest dijous que “des de la perspectiva de la memòria històrica, hem analitzat les diferents opcions i n’hi ha algunes que són partidàries de retirar els símbols i altres de contextualitzar-los”. En aquest sentit, el republicà ha apuntat que “”., que no va optar per desmuntar-la com tampoc va fer-ho el seu successor, Fèlix Larrosa. El darrer alcalde socialista es va comprometre a retirar l’escut, però el seu pas fugaç per l’alcaldia (només va ser-hi nou mesos) va impedir aquesta acció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor