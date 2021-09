Altres notícies que et poden interessar

"Això és jugar a la ruleta russa amb els residents". La Coordinadora Residències 5+1 considera "dels departaments de Salut i Drets Socials que van entrar en vigor dimarts passat. "És el món al revés,, però, sembla que hagin decidit acabar amb els residents", lamenten en un comunicat.Expliquen que els residents que hagin estat contactes estrets, tot i estar vacunats, s'han de traslladar a una zona groga i no poden rebre visites dels familiars ni fer sortides a l'exterior durant 14 dies. Per aquest motiu l'entitat anuncia que tornarà a presentar unaL'entitat exposa que les mesures del Govern són "" perquè "aparentment relaxen les mesures a les residències, però en realitat només ho fan en aquells aspectes que comporten unai més feina a les empreses gestores".Consideren que"Aquest treballador tindrà un contacte directe amb els residents, els aixeca, els fa la higiene personal, els vesteix, els dona menjar... per tant el risc que pugui contagiar als residents és molt alt", indiquen.

