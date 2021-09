Els hospitals catalans baixen dels 1.000 ingressats

CONTAGIS 966.409 (+1.141) INGRESSATS 986 (-30) UCI 336 (-15) DEFUNCIONS 23.510 (+67) Rt 0,78 (=) REBROT EPG 137 (-10) VACUNACIÓ DOSI 1 5.705.960 (+11.857) DOSI 2 4.740.689 (+31.799) Actualització: 03/09/2021

IMPORTANT: Avui hi ha una actualització important en la xifra de persones que han traspassat per COVID19. Actualment, ja ens trobem en una xifra de defuncions diàries d'un sol dígit, però hi ha actualitzacions de dies / setmanes / mesos anteriors. — CORONA-DADES (@CoronaDades) September 3, 2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.705.960 ( +11.857 ) 82% (+0,2) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.357.354 (+31.799) 78,5% (+0,3) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 263.992 (+18.970) Actualització: 03/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.380.873 (+159) REBUIG A LA VACUNA 80.742 (+383) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.177.140 Dosis Moderna/Lonza: 1.215.363 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.627.724 Dosis Janssen: 339.835 Actualització: 31/08/2021

Altres notícies que et poden interessar

Ara sí. Els hospitals catalans veuen aquest divendres l'efecte de la baixada de la cinquena onada de la pandèmia. Per, els centres hospitalaris acumulen(986), ja que Salut ha declarat 30 altes durant les últimes 24 hores.Pel que fa als pacients crítics, també. Avui hi ha, i el total de crítics als hospitals catalans és ara de 336. Pel que fa a les, se'n lamenten: 23.510 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Segons explica el compte de Twitter de CoronaDades, aquest nombre tan alt de defuncions no és de les últimes 24 hores: hi ha actualitzacions de dies, setmanes i mesos anteriors.Els contagis, però, no cessen. Durant les últimes 24 hores se n'han declarat 1.141 de nous, que augmenten el total des de l'inici de la pandèmia fins a 966.409. L'es manté eni elcontinuaavui 10 punts, fins als 137. El 4,70% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. Laa 14 dies passa de 204,10 a 186,36, mentre que a set dies passa de 83,36 a 75,51.Pel que fa a la, en les darreres 24 horesi 11.857 s'han punxat la. El 78,5% dels ciutadans majors de 16 anys tenen la pauta vacunal completa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor