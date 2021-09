Alerta per pluges intenses i inundacions a Catalunya

#ProteccioCivil Gencat activa l'ALERTA del pla #INUNCAT per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al quadrant nord-est



✅ S'ha demanat als municipis on es preveu major intensitat el tancament preventiu de guals i zones inundables



NOTA PREMSA 👇https://t.co/yGeYvTW0rw pic.twitter.com/JsDgNr80is — Protecció civil (@emergenciescat) September 3, 2021

Protecció Civil ha activat l'Alerta del, l'INUNCAT, per previsió de pluges intenses aquesta tarda al quadrant nord-est del país, que comprèn lesSegons el(SMC), a partir d'aquest migdia i fins al vespre hi pot haver, i en algunes zones es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les zones més afectades podrien ser les comarques d'. En aquests punts, els xàfecs podrien anar acompanyats dei, puntualment, deDes del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ja s'ha fet arribar aquest avís a tots els municipis afectats, i s'ha demanat que es faci el. També han recomanat a la ciutadania molta precaució en laper les zones que es puguin veure afectades per les fortes pluges, i també en lesAixí, sostenen, que cal, i no creuar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen les intensitats i acumulacions més importants.

