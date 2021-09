Podem proposarà en la taula de diàleg deixar el referèndum per «més endavant»

El president del grup parlamentari d'al Congrés,, ha explicat que la proposta de la formació morada i els comuns a lano serà un referèndum "ara" sinó una votació sobre l'acord que surti de la negociació entre els governs català i espanyol. "De manera immediata no hi haurà un referèndum d'autodeterminació i no es pot enganyar la gent", ha manifestat el dirigent de la formació morada, per a qui "s'han trencat ponts i el catalanisme els ha de reconstruir", ha argumentat.Els cinc punts de la proposta de Podem i els comuns per resoldre el conflicte polític són "desjudicialització, reconeixement de Catalunya amb singularitat nacional, reforma del sistema de finançament, creixement de l'autogovern i que es voti la solució acordada", ha explicat en una entrevista a Els Matins de TV3.Un eventual referèndum quedaria per "més endavant", segons ha avançat el dirigent del document programàtic que presentarà la presidenta dels comuns,, en un acte que se celebrarà el 8 de setembre.D'altra banda, Asens ha reclamat al PSOE que reprengui la reforma del, aparcada de l'agenda del govern espanyol, perquè aquest tipus penal és a parer seu "una bomba de rellotgeria" perquè afecta el dret de protesta. "Exercir un dret fonamental com l'1-O no pot ser delicte", ha reivindicat.L'anomenada "agenda de la desjudicialització" empresa pel govern espanyol, ha advertit, "no es pot frenar" i no pot ser "a la carta en funció de si ens cau millor (Oriol) Junqueras o (Carles) Puigdemont", en referència al fet que el líder d'ERC ha estat indultat mentre que l'expresident de la Generalitat encara està perseguit judicialment.Malgrat les discrepàncies amb el PSOE pel que fa a la reforma del delicte de sedició, Asens ha reivindicat el canvi de tarannà del govern de coalició respecte a l'executiu monocolor socialista anterior. "Venim d'una època en què (Sánchez) amenaçava amb el 155, parlava de portar en helicòpter Puigdemont i no agafava el telèfon al president de la Generalitat", ha rememorat.

