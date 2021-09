Una investigació de «The New York Times» vincula l'entorn de Puigdemont a la intel·ligència russa

Unapublicada aquest divendresvincula l'entorn de l'expresident de la Generalitat,. La investigació del diari, que signen els periodistes Michael Schwirtz i José Bautista, es basa en el el secret del qual s'ha aixecat aquesta mateixa setmana -, en unque el diari afirma haver treballat i contrastat, i ena Espanya i a l'estranger. L'extensa informació sosté que tant el director de l'oficina de l'expresident, l'historiador, com el seu advocat,, haurien mantingutd'aquell país. L'objectiu seria aconseguirper al moviment independentista o un futur estat català. Ells mateixos les admeten i les vinculen a contactes polítics sobre la situació a Catalunya.El The New York Times vincula les trobades d'Alay en diferents viatges amb representants de la intel·ligència russa, ja fossin directes o a través d'intermediaris o empresaris, aen el marc de la sentència del procés a la tardor del 2019 tot i que no és capaç d'establir cap vincle o ajut material concret. La policia espanyola sí que va relacionar el director de l'oficina de l'expresident al Tsunami.El diari explica que en els dies posteriors al bloqueig de l'aeroport del Prat, un coronel del Servei Federal de Protecció de Rússia, que supervisa la seguretat de Vladimir Putin, i, fill adoptiu d'un alt conseller de Putin i involucrat en el, van ser a Barcelona i es van reunir amb Alay. Ell ho confirma.Alay es feia acompanyar en els seus viatges i reunions relacionades amb Rússia per, un empresari rus casat amb una catalana que el govern espanyol ha vinculat als serveis secrets i el crim organitzat rus. I també a Rússia Boye es va reunir amb, a qui es presenta com un mafiós. Segons el diari hauria intentat gestionar unperò l'advocat afirma que hi va tractar només assumptes relacionats amb les seves causes judicials. Alay manté, segons els informes d'intel·ligència que cita el diari,De fet, és el traductor al català d'El secret de la clandestina, un llibre de l'exespia russa Elena Vavilova basat en les seves vivències.El diari recorda lesper desestabilitzar països europeus, interferir en les eleccions americanes o el finançament a moviments populistes i d'extrema dreta, també a Espanya. Els missatges de text de Puigdemont, Alay i Boye fan evident l'interès per. El Govern ha estat consultat i es desvincula per complet dels moviments de Boye i Alay a Rússia, que Pere Aragonès afirma desconèixer.En l'origen de l'operació Volhov es van detallara la tardor del 2017. Ara se'n detallen de posteriors i amb uns altres actors.

