Multa milionària a Whatsapp per violar la normativa europea de protecció de dades

La(DPC, per les seves sigles en anglès) ha imposat aquest dijous una multa dea l'aplicació de missatgeria instantània, propietat de, per haver violat la normativa europea de protecció de dades (RGPD, també per les seves sigles en anglès).Aquesta Comissió és elde Facebook i les seves filials per tot el que es refereix a les dades a Europa. Això es deu al fet que la tecnològica nord-americana té registrada a Irlanda laal continent europeu.La investigació va començar el desembre de 2018 a partir de la suposadade WhatsApp a l'hora d'informar els seus usuaris i no usuaris, sobretot dels aspectes referits alentre WhatsApp i altres empreses i aplicacions vinculades a Facebook.A més de la sanció, el regulador irlandès ha remès a WhatsApp una sèrie d'perquè els seus processos sobre dades personals compleixin amb la normativa europea. Al setembre de l'any passat, Facebook va amenaçar dea Europa en cas que la DPC obligués a l'empresa a deixar de transferir dades des de la Unió Europea als Estats Units.

